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Усі вакансії при відновленні конкурсів на держслужбу будуть у "Дії" – Корецький

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Усі вакансії при відновленні конкурсів на держслужбу будуть у "Дії" – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що конкурси на державну службу відновлюватимуться поетапно, зокрема на посади категорії "А" їх оголошуватимуть з дня набрання законом чинності.

"Відновлюємо конкурси на державну службу та в органи місцевого самоврядування. Конкурси відновлюватимуться поетапно: на посади категорії "А" їх оголошуватимуть з дня набрання законом чинності, категорії "Б" – через місяць, категорії "В" та на посади в органах місцевого самоврядування – через два місяці. Процедуру також оновлюємо. Усі вакансії будуть у "Дії". Ветерани війни матимуть пріоритет під час призначення", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр нагадав, що відновлення конкурсів є зобов'язанням України в межах Ukraine Facility, і від його виконання залежить надходження 137 млн євро підтримки.

За його словами, наразі уряд готує необхідні рішення, щоб нова процедура запрацювала якнайшвидше.

Як повідомлялося, 26 жовтня Верховна Рада відновила проведення конкурсів на посади державної служби. Зокрема, ухвалений закон передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби, а також запровадження пріоритетного права на призначення на посаду державної служби осіб зі статусом ветерана війни. Також документом передбачено можливість продовження служби для держслужбовців, призначених у період воєнного стану без конкурсу, за умови отримання ними позитивної оцінки за наслідками щорічного оцінювання службової діяльності, а також введення критеріїв доброчесності. Водночас закон передбачає можливість призначення без конкурсного відбору на посади державної служби в органах місцевого самоврядування, розташованих на територіях, де ведуться бойові дії.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#конкурси #дія #держслужба #премєр
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