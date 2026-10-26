ВАКС зменшив заставу для Ю.Тимошенко з 33 млн грн до 266 тис. грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив суму застави, визначеної як запобіжний захід для народної депутатки України, голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко з 33, 2 млн грн до 266 тис. грн.

Відповідне рішення ВАКС прийняв в понеділок на підготовчому судовому засіданні у справі за обвинуваченням Тимошенко.

"Суд постановив клопотання обвинуваченої Тимошенко задовільнити частково: зменшити розмір застави, встановленої ухвалою слідчого судді в розмірі 33 млн 280 тис,… остаточно встановити розмір застави, … грошовий еквівалент якої становить 226 тис. 240 грн", – йдеться і рішенні суду.

Застава, згідно з рішенням суду, має бути повернута заставодавцям.

Як повідомлялося, САП і НАБУ 14 січня 2026 року повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Всю суму застави було внесено.

ВАКС 12 січня частково арештував майно Тимошенко. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі "Тойота Лендкрузер 200", "Ауді А8", два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

В липні 2026 року ВАКС відмовив у задоволенні клопотання про продовження процесуальних обов'язків, покладених на Тимошенко.