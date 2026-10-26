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Сили оборони України уразили вузол зв'язку, пункти управління та склади забезпечення російських військ – Генштаб

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Сили оборони України уразили вузол зв'язку, пункти управління та склади забезпечення російських військ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в неділю та в ніч на понеділок уразили вузол зв'язку, пункти управління, пункт управління безпілотниками, майстерню БпЛА та склади матеріально-технічних засобів російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Телеграм, вузол зв'язку російського підрозділу уражено в районі Мелітополя Запорізької області, а пункти управління окупантів – у районі Мирнограда Донецької області та населеного пункту Червоногірка Запорізької області.

Крім того, у районі населеного пункту Вишневе уражено пункт управління безпілотниками противника, а в районі Мелітополя – майстерню БпЛА.

Також Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів російської армії в районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області.

Як зазначили в Генштабі, ураження вузла зв'язку порушує зв'язок та управління військами противника, а знищення пунктів управління ускладнює координацію його підрозділів на полі бою. Ураження пункту управління та майстерні БпЛА зменшує спроможності російських військ атакувати безпілотниками позиції Сил оборони та прифронтові громади, а знищення складів ускладнює забезпечення російських підрозділів.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #оборона #рф #ураження
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