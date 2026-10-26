У Києві з 27 жовтня до 1 листопада обмежуватимуть рух Південним мостом через ремонт покриття – КМДА

Часткові обмеження руху Південним мостом у Києві діятимуть із 27 жовтня до 1 листопада у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на естакаді в напрямку просп. Миколи Бажана під час руху з правого на лівий берег Дніпра, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) в понеділок.

"Починаючи із 7:00 27 жовтня і до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро", – йдеться в повідомленні.

Роботи проводитимуть у третій та частково у другій смугах руху. На час ремонту транспорт рухатиметься першою смугою.

У КП "Київавтошляхміст" перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.