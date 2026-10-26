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Житель Запорізької області отримав 12 років тюрми за службу в окупаційній поліції – прокуратура

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Житель Запорізької області отримав 12 років тюрми за службу в окупаційній поліції – прокуратура

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав 29-річного жителя Запорізької області винним у колабораційній діяльності і засудив до 12 років ув'язнення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок відомство інформує, що в червні 2022 року чоловік добровільно вступив до окупаційної поліції у Василівському районі.

"Разом із представниками окупаційних органів він патрулював селище Михайлівка, проводив незаконні обшуки в оселях проукраїнських жителів та охороняв дільницю під час псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до рф", – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, наприкінці 2023 року чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився у родичів у Львові, видаючи себе за внутрішньо переміщену особу. Там його затримали правоохоронці.

"Вирок суду – 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати посади в правоохоронних органах і органах влади протягом 10 років", – зазначають у відомстві.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#колаборант #прокуратура #вирок
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