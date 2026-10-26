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Ексзаступника голови райсуду Харкова засуджено до 8 років тюрми за хабарництво – САП

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Ексзаступника голови райсуду Харкова засуджено до 8 років тюрми за хабарництво – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишній судді одного з районних судів Харкова: вісім років позбавлення волі за отримання $4 тис. неправомірної вигоди, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"26 жовтня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок вже колишній судді одного з районних судів міста Харкова. Її у травні 2020 року САП та НАБУ спільно з ГУБКОЗ СБУ викрили на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад $30 тис.", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією антикорупційної прокуратури, ВАКС визнав колишню суддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

"Її засуджено до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна", – зазначається в повідомленні.

Як наголошують в САП, суд також змінив особі запобіжний захід із застави на тримання під вартою до набрання вироком законної сили та ухвалив взяти її під варту в залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#вирок #сап #суддя
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