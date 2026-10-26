Прем'єр Молдови: я знаю звук "шахеда", який пікірує, і страх під час балістичних атак

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан розповів, що 4,5 років повномасштабного вторгнення прожив в Україні, і знає, що таке звук "шахеда", який пікірує, та страх під час балістичних атак.

"Я прожив і пропрацював в Україні 15 років, у Києві. Тут я виховував своїх дітей, розвивав компанії. Україна була моїм другим домом і назавжди залишиться близька моєму серцю. Я був в Україні 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну, і залишився тут наступні 4,5 роки до вступу на нинішню посаду. Я знаю звук "шахеда", який пікірує, страх під час балістичних атак і неймовірну роботу героїчних українських ППО. Знаю, що означають вибухи поблизу власного дому для мільйона українських родин – це щоденна реальність", – сказав Тофан на спільному брифінгу з прем'єром України Сергієм Корецьким в понеділок в Києві, як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Молдова рішуче засуджує війну Росії проти України, а також виступає за справедливий та тривалий мир, за відповідальність агресора та безпечне повернення депортованих українських дітей.

Тофан запевнив українського колегу, що Молдова залишатиметься надійним сусідом і партнером України.