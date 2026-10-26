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Міноборони: у Резерв+ відновлено оформлення відстрочок

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Міноборони: у Резерв+ відновлено оформлення відстрочок
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України повідомило про відновлення оформлення відстрочок у Резерв+ після планових технічних робіт в системах Мін'юсту.

"Оформлення відстрочок у Резерв+ відновлено! Планові технічні роботи в системах Мін'юсту завершено", -йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що у Резерв+ знову доступне оформлення відстрочок, пов'язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці. Усі послуги працюють у звичному режимі.

Як повідомлялося, від 22:00 23 жовтня через технічні роботи Мін'юсту в "Резерв+" на кілька днів було призупинено оформлення відстрочок, пов'язаних з наявністю дітей, доглядом за рідними та статусом родини захисника.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#мобілізація #резерв_плюс #відстрочка
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