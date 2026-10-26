Міноборони та Єврокомісія обговорили механізми контролю за коштами Ukraine Support Loan

Організація контролю й підзвітності закупівель на кошти кредитної програми Ukraine Support Loan, в межах якої передбачено майже €60 млрд на оборонні потреби України (зокрема на закупівлю озброєння, дронів, ракет та розвиток оборонно-промислового комплексу), обговорювалися на зустрічах представників українського оборонного відомства та спільної місії Генерального директорату Європейської комісії з оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) і Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

"Майже €60 млрд із Ukraine Support Loan передбачено на оборонні потреби України у 2026-2027 роках. Щоб забезпечити прозоре та контрольоване використання цих коштів, Міністерство оборони провело серію зустрічей зі спільною місією Генерального директорату Європейської комісії з оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) і Європейської служби зовнішніх дій (EEAS)", – йдеться у повідомленні Міноборони України у Телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що українська сторона представила потреби оборонної сфери на 2027 рік. Серед пріоритетів – підтримка виробництва FPV-дронів, засобів middle- та deep strike. Також сторони обговорили спільні підприємства, ініціативу Drone Deal та подальшу інтеграцію українського ОПК в оборонно-промислову екосистему ЄС.

"Особливу увагу приділено контролю й підзвітності оборонних закупівель: переходу до конкурентних процедур, електронних торгів, аудитів та ризикоорієнтованої перевірки контрагентів", – зазначено у повідомленні Міноборони.