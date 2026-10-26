БЕБ повідомило про підозру 7-м учасникам злочинної групи через підпільну фабрику сигарет на Черкащині

Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України повідомили про підозру сімом учасникам групи, які організували в Умані Черкаської області підпільну тютюнову фабрику потужністю близько 50 тис. пачок сигарет на добу, повідомило відомство.

Згідно з публікацією у телеграм-каналі, мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей облаштували у складському приміщенні виробництво сигарет під марками відомих українських і європейських брендів із використанням промислового обладнання та резервних джерел живлення.

Під час обшуків правоохоронці вилучили лінію повного циклу, понад 295 тис. пачок сигарет, 95 мішків тютюну, пакувальні матеріали, понад $36 тис., вантажний автомобіль та чорнові записи. Загальна орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн.

Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні та зберіганні тютюнових виробів із метою збуту (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України). Оперативний супровід здійснював Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося, раніше БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно дев'яти учасників іншої підпільної тютюнової фабрики у Кременчуці, де вилучили дві промислові лінії, близько 38 тонн тютюнової сировини та понад 240 тис. пачок сигарет загальною вартістю близько 50 млн грн.

Минулого тижня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про проведення засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки, де було оновлено її склад та визначено ключові пріоритети. Під час засідання наголошувалося на необхідності переходу від точкового реагування до системних рішень і виявлення фіскального ефекту.

Водночас представники тютюнового ринку у коментарях агентству "Інтерфакс-Україна" закликали урядовців та правоохоронців звернути першочергову увагу на блокування діяльності ключових нелегальних виробників. Зокрема, менеджер з регуляторних питань "JTI Україна" Євген Кузьменко наголосив, що правоохоронці мають фокусуватися на припиненні діяльності ключових фабрик, а не дрібного роздрібу. Зі свого боку заступник генерального директора з корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков підкреслив необхідність підкріпити заявлені урядом кроки конкретними вимірюваними результатами у вигляді скорочення тіньового сектору.