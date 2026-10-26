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Події

У херсонській лікарні помер чоловік, що зазнав поранень через атаку російського дрону, ще один – у важкому стані

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У лікарні в Херсоні помер чоловік, що зазнав поранень через атаку російського дрону напередодні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Учора російський дрон атакував маршрутку у Центральному районі Херсона. Постраждали семеро людей. На жаль, один із потерпілих, 67-річний чоловік, помер у приймальному відділенні лікарні", – написав Прокудін у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, ще один чоловік залишається у тяжкому стані. Медики продовжують боротись за його життя.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#херсон #жертви #обстріл
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