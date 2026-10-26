Генштаб заявив про удар по заводу "Енергія" в російському Єльці

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження єлецького заводу "Енергія", єдиного в РФ виробника батарей для модулів планування і корекції авіабомб, та поінформував про результати уражень "Протон-Електротекс" та "Тольяттікаучук".

"25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено: Цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області рф. На території підприємства виникла пожежа. Ураження ускладнює армії рф виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у понеділок.

Як зазначає Генштаб, "Енергія" – є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Искандер-М" і крилатих ракет морського базування.

Генштаб також повідомив, що за результатами бойової роботи 23 жовтня підтверджено знищення основного цеху виробництва мікросхем, пошкодження будівлі та серверів підприємства "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ. Зазначається, що це ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими він б'є по українських містах.

За даними Генштабу, також підтверджено, що 23 жовтня у місці зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька пошкоджено три будівлі для підготовки та споряджання ударних БпЛА та одну пускову рейку.

Як зазначили у Генштабі, на комбінаті "Тольяттікаучук" (Самарська обл.РФ), що було уражено 24 жовтня, зафіксовано пошкодження технологічного трубопроводу, двох установок з виробництва бутилкаучуку та однієї установки ректифікації. Це б'є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.