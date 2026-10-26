Росіяни вдарили по Краматорській громаді, одна людина загинула, 10 поранені – ОВА

Російські окупанти вранці в понеділок, 26 жовтня, завдали чотирьох ударів по Ясногірці Краматорської громади, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 10 поранені внаслідок ударів по Краматорській громаді. Серед поранених – 13-річна дівчина", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

На місці працюють всі відповідальні служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Точна кількість постраждалих та обсяги пошкоджень встановлюються.

"Росіяни знову б'ють по цивільних – і знову страждають діти. Діти, які не повинні бути так близько до лінії фронту. Діти, батьки яких відповідають за їхню безпеку. Нагадую, що на всій території Краматорської громади триває обов'язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб. Це не забаганка – це єдина можливість вберегти дітей", – резюмував Філашкін.