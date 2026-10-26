Україна майже місяць очікує на підпис Гегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS – Зеленський

Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами селектору, додавши, що він доручив провести розмову з американською стороною.

"Міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ доповіли по ситуації з постачанням в Україну перехоплювачів для ППО, передусім "петріотів". Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також під час селектору учасники обговорили підготовку до зустрічі контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн" в листопаді.

"Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей", – наголосив Зеленський.

20 жовтня повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа тримає без розгляду трансфер зенітних ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot для України від країн-партнерів, що збігається з різким погіршенням дипломатичних відносин між Вашингтоном і Києвом через розбіжності щодо ударів по нафтопереробних заводах РФ.

За даними американських чиновників, передача озброєння від дружніх до України держав вимагає офіційного схвалення міністра оборони США Піта Гегсета, оскільки системи виробляються у США і підпадають під правила експортного контролю. Посадовці зазначають, що Гегсет поки що формально не відхилив ці заявки, але й не здійснив необхідних кроків для їх погодження. На тлі цього українські представники раніше заявляли про критичний дефіцит та залишок "лише кількох" ракет-перехоплювачів у своєму арсеналі.