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Очільнику окупаційної адміністрації РФ на Херсонщині Сальдо повідомлено про підозру за незаконне переміщення українських дітей – СБУ

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Служба безпеки України задокументувала нові злочини очільника окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини Володимира Сальдо: він та двоє його спільників причетні до незаконного переміщення українських дітей після захоплення обласного центру, повідомляє СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, 7 жовтня 2022 року фігуранти організували незаконне вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих "санаторіїв" у тимчасово окупованому Криму", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Встановлено, що вихованців навчального закладу спочатку доправляли автобусами до річкового порту, а звідти – катерами на лівобережжя, де на них чекав додатковий транспорт із маршрутом на півострів.

"Щоб організувати незаконне вивезення, Сальдо залучив Віктора Логінова – колишнього військовослужбовця армії рф, який на момент вчинення злочину обіймав "посаду заступника директора ліцею", – уточнюють у відомстві.

За даними слідства, для маскування незаконного переміщення дітей він особисто вносив фіктивні дані до облікової документації навчального закладу.

"Другий спільник – Микола Долженко – викладач захопленого на той час ліцею, супроводжував учнів протягом усього маршруту до Криму", – зазначається в повідомленні.

В повідомленні наголошується, що такими діями фігуранти порушили статтю 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення осіб під захистом з окупованої території.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сальдо і двом його поплічникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

"Оскільки зловмисники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності", – зауважують в СБУ.

В українській спецслужбі нагадують, що в іншому кримінальному провадженні за матеріалами СБУ Сальдо заочно засуджено до 15 років тюрми.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автори

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#сальдо #сбу #підозра
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