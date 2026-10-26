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Понад три чверті ударів по Харкову минулого тижня завдані реактивними дронами – Терехов

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Понад три чверті ударів по Харкову минулого тижня завдані реактивними дронами – Терехов
Фото: Харківська ОВА

Минулого тижня Харків зазнав 36 ворожих обстрілів, внаслідок яких троє людей загинули, ще 28, серед яких діти, постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Три людини загинули. Ще 28 харків'ян дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед травмованих – троє дітей", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що трохи більше трьох чвертей ударів було завдано реактивними дронами.

"Із 36 зафіксованих ударів 28 агресор завдав реактивними "Шахедами". Також окупанти застосовували безпілотники "Бандероль", FPV-дрони, БПЛА невстановленого типу та РСЗВ "Торнадо-С", – написав Терехов.

За його словами, ціллю обстрілів були об'єкти цивільної інфраструктури.

"Сильно постраждав приватний сектор, руйнувань зазнали й багатоповерхівки. Ворог цілив по цивільних промислових підприємствах, складах, офісах, телевежі, об'єктах залізничної та енергетичної інфраструктури. Вибуховими хвилями пошкодило харківський цирк. З третьої спроби росіяни знищили останній "Епіцентр", який продовжував працювати в Харкові",- написав Терехов.

Він зазначив, що російські військові неодноразово вдавалися до тактики повторних ударів під час роботи екстрених служб, які усували наслідки обстрілів.

"24 жовтня під час гасіння пожеж в Основ'янському та Індустріальному районах під ворожий вогонь потрапили працівники ДСНС – трьох надзвичайників було поранено. На одному з об'єктів повністю знищено пожежну автоцистерну", – написав Терехов.

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#харків #статистика #обстріли
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