ОП поки не підтверджує зустріч Зеленського у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США

Зустріч президента України Володимира Зеленського у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США поки не підтверджується через зміну планів американської сторони, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Поки не підтверджуємо", – сказав він журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання, чи може президент цього тижня вирушити на зустріч у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США.

Він додав, що це "через зміну планів Американської сторони".

25 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на вівторок-середу наступного тижня у Брюсселі планується зустріч на рівні президента України, американської сторони, ЄС і генерального секретаря НАТО.