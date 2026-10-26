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ОП поки не підтверджує зустріч Зеленського у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США

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ОП поки не підтверджує зустріч Зеленського у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Зустріч президента України Володимира Зеленського у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США поки не підтверджується через зміну планів американської сторони, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Поки не підтверджуємо", – сказав він журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання, чи може президент цього тижня вирушити на зустріч у Брюсселі з представниками ЄС, НАТО та США.

Він додав, що це "через зміну планів Американської сторони".

25 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на вівторок-середу наступного тижня у Брюсселі планується зустріч на рівні президента України, американської сторони, ЄС і генерального секретаря НАТО.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#візит #брюссель #зеленський
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