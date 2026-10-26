Росіяни з третьої спроби знищили останній "Епіцентр" у Харкові – Терехов

У Харкові внаслідок ударів російських реактивних дронів був знищений останній магазин мережі "Епіцентр", повідомив міський голова Ігор Терехов.

"З третьої спроби росіяни знищили останній "Епіцентр", який продовжував працювати в Харкові. За останні два місяці вони тричі атакували цей гіпермаркет. Після перших двох прильотів його вдавалося відновлювати й повертати до роботи. Але 24 жовтня серія влучань реактивними дронами спричинила надто масштабну пожежу. Вогонь миттєво охопив всі торговельні зали та склади", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що цей торгівельний центр забезпечував сотні робочих місць, а також матеріали для ремонту і відновлення житла, пошкодженого внаслідок обстрілів.

"Для Харкова це не просто втрата великого торговельного об'єкта. Це насамперед сотні робочих місць. Крім того, саме туди містяни приходили після обстрілів їхніх осель купувати матеріали для ремонту за державною програмою "єВідновлення", реалізовували сертифікати від благодійних фондів, аби придбати найнеобхідніше для дому та побуту", – написав Терехов.

Він пообіцяв допомогу з розчищенням території і впорядкуванням майданчику після обстрілів.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з керівництвом магазину. Місто зі свого боку готове надати необхідну комунальну й оперативно-технічну підтримку – допомогти з розчищенням території, прибиранням уламків та впорядкуванням майданчика. Збереження робочих місць і підтримка економічної активності залишаються для нас критично важливими", – написав Терехов.