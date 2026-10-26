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В Умані в лікарні померла жінка, що зазнала поранень 21 жовтня під час ворожого обстрілу

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В лікарні померла жінка, що зазнала поранень 21 жовтня під час ворожого обстрілу Умані (Черкаська обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Російський обстріл забрав життя жительки Умані. На жаль, медикам не вдалось врятувати 86-річну Тамару Ясинську. 21 жовтня жінку госпіталізували до лікарні з опіками", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Як зазначив Табурець, того дня окупанти прицільно били по місту.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що під час атаки на Умань 21 жовтня ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа. На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель. Також в місті було зруйновано приватний житловий будинок. Повідомлялося про одного травмованого чоловіка, який відмовився від госпіталізації.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#черкаська #умань #обстріл
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