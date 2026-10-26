В Україні найближчими днями без істотних опадів, лише на заході та півдні дощі

У вівторок, 27 жовтня, на південному заході України, а також вночі у західних областях очікуються дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів до 14°. Вдень 10-15°, на півдні країни до 18°. В Карпатах температура вночі та вдень 0-5° тепла.

В Києві без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 27 жовтня в Києві була зафіксована в 1948 році і склала 19,9° тепла, найнижча вночі – 9,3° нижче нуля в 1912 році.

В середу, 28 жовтня, в Україні без істотних опадів, вночі у південних областях та на Прикарпатті дощі.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на півдні країни до 18°.

У Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.