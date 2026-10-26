Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Каллас візьме участь у засіданні міністрів оборони групи Е5

1 хв читати
Додати як джерело
Каллас візьме участь у засіданні міністрів оборони групи Е5

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас візьме участь в засіданні міністрів оборони групи Е5 – групи країн Європи з найбільшим оборонним бюджетом – Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Великої Британії.

Відповідний анонс у понеділок в Брюсселі розповсюджений Зовнішною європейською службою. Засідання пройде у Парижі. Очікується, що по завершенню Каллас проведе пресконференцію.

Група Е5, також відома як "Європейська п'ятірка" (E5), була започаткована в листопаді 2024 року у відповідь на дедалі частіші заклики до переозброєння Європи та посилення її лідерської ролі в наданні підтримки Україні.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#е5 #каллас #засідання
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили три ракети Х-59/69 і 112 зі 140 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили три ракети Х-59/69 і 112 зі 140 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти понеділка сили протиповітряної оборони збили та подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 зі 140 безпілотників різних типів, …

Читати
Зеленський повідомив про підготовку режиму тиші в районі Олешків для евакуації цивільних із 27 жовтня

Зеленський повідомив про підготовку режиму тиші в районі Олешків для евакуації цивільних із 27 жовтня

Американська сторона запропонувала почати режим тиші 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків, він має тривати кілька днів, щоб гуманітарні мі…

Читати
Зеленський: Метою тристоронньої зустрічі у листопаді має бути можливість енергетичного припинення вогню або у Чорному морі

Зеленський: Метою тристоронньої зустрічі у листопаді має бути можливість енергетичного припинення вогню або у Чорному морі

Місцем тристоронної зустрічі на технічному рівні у листопаді обговорюється Абу-Дабі, Близький Схід або Європа, метою цих перемовин має бути можливіст…

Читати