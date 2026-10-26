Каллас візьме участь у засіданні міністрів оборони групи Е5

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас візьме участь в засіданні міністрів оборони групи Е5 – групи країн Європи з найбільшим оборонним бюджетом – Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Великої Британії.

Відповідний анонс у понеділок в Брюсселі розповсюджений Зовнішною європейською службою. Засідання пройде у Парижі. Очікується, що по завершенню Каллас проведе пресконференцію.

Група Е5, також відома як "Європейська п'ятірка" (E5), була започаткована в листопаді 2024 року у відповідь на дедалі частіші заклики до переозброєння Європи та посилення її лідерської ролі в наданні підтримки Україні.