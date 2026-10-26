Міноборони повідомило про обмеження нових заходів гуманітарного розмінування у шести областях

Планування нових заходів гуманітарного розмінування обмежено на окремих територіях у шести областях – Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Сумській через безпекову ситуацію; там, де розмінування вже триває, роботи мають бути завершені, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Через безпекові ризики обмежено планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях у шести областях. Це не означає зупинки розмінування. Рішення Національного органу з питань протимінної діяльності стосується окремих ділянок у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях у межах 20-50 км від лінії бойового зіткнення та кордону з державою-агресором, де роботи ще не розпочалися", – йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони у Телеграмі у понеділок.

Зазначено, що там, де розмінування вже триває, роботи мають бути завершені, якщо це дозволяє обстановка та вони не перешкоджають завданням Сил оборони. У 50-кілометровій зоні пріоритет матимуть заходи оперативного реагування, необхідні для евакуації населення; аварійно-рятувальних робіт; надання доступу до укриттів; медичної та гуманітарної допомоги; реагування на загрози від вибухонебезпечних предметів. За обґрунтованими зверненнями також зберігається можливість проводити позапланове гуманітарне розмінування.

Повідомляється, що рішення переглядатимуть залежно від безпекової ситуації.