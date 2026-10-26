Частина споживачів у шести областях залишилася без світла через атаки РФ – "Укренерго"

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській та Сумській областях залиилася без світла через обстріли РФ цивільної енергетичної інфраструктури України, які вона продовжувала здіснювати протягом минулої доби, повідомила НЕК "Укренерго".

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", – йдеться у повідомленні "Укренерго".

Системний оператор також зазначив, що у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Виходячи з його інформації, обсяг обмежень збільшився – замість анонсованих учора на понеділок до 2 черг відключень зазначаються обсяг до 2,5 черг (0,5 черги – це, орієнтовно, дві години без світла – ЕР).

Водночас, через атаки РФ споживання е/е суттєво знизилося – станом на ранок понеділка воно було на 5,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня п'ятниці.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", – закликає "Укренерго".