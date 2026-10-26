Fire Point заявив про ураження російського заводу "Воронежсинтезкаучук" дроном-камікадзе FP-1

Український виробник ракет та дронів компанія Fire Point підтвердила ураження заводу "Воронежсинтезкаучук" в РФ дроном-камікадзе великої дальності FP-1 власної розробки.

"Підтверджуємо, "Воронежсинтезкаучук" знову прийняв FP-1", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграмі у понеділок.

За повідомленнями російських Телеграм-каналів, у ніч проти 26 жовтня місто Воронеж зазнало атаки безпілотників. За попередніми даними, у кількох районах міста спалахнули пожежі. Також повідомляють про ймовірні пошкодження Північного мосту, заводу "Воронежсинтезкаучук" і Воронезького авіазаводу (ВАСО).

Зазначається, що дронову небезпеку в регіоні оголосили близько третьої години ночі, а за дві години – ракетну. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів та роботу ППО, після чого в кількох районах міста піднялися стовпи чорного диму.

FP-1 – ударний безпілотний комплекс компанії Fire Point, створений для ураження наземних цілей на великій відстані.