Раді рекомендують продовжити дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкти про введення у дію указів президента Володимира Зеленського про продовження в Україні строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 днів з 31 жовтня 2026 року, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Сьогодні на своєму засіданні комітет рекомендував парламенту ухвалити ці законопроєкти у цілому. Члени комітету підтримали їх одноголосно", – сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Як повідомлялося, законопроєкти №16182 та №16183 про затвердження указів президента щодо продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, 26 жовтня.