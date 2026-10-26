Копії документів ЦПК щодо Арахамії скеровано до НАБУ, оскільки викладені факти є предметом розслідування справи Бюро, – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора скерував до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) копії документів, які надійшли від ГО "Центр протидії корупції" (ЦПК) щодо можливих протиправних дій голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, оскільки викладені у зверненнях факти є предметом розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює НАБУ.

"Офіс Генерального прокурора розглянув звернення виконавчої директорки громадської організації "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій народного депутата Давида Арахамії. Автору звернення надіслано офіційну відповідь", – повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" керівниця управління інформполітики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк в понеділок.

Вона наголосила: "З огляду на те, що викладені у зверненнях факти є предметом розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює Національне антикорупційне бюро України, копії зазначених документів скеровано до НАБУ для врахування під час досудового розслідування".

ЦПК в телеграм-каналі в понеділок повідомив, що в.о. генпрокурора Антон Ковальський не вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин Арахамії.

"Нам відповіли, що викладені ЦПК у заяві обставини начебто "вже розслідуються" в межах кримінального провадження, тож заяву просто скерували до НАБУ. Водночас у нас є відповідь від НАБУ, яка підтверджує: реєструвати інформацію про можливий корупційний злочин нардепа має повноваження виключно генпрокурор", – зазначають в ЦПК.

В повідомленні наголошується, що без рішення в.о. генпрокурора детективи НАБУ не можуть розпочати розслідування щодо Арахамії.

"ЦПК обов'язково оскаржить бездіяльність генпрокурора в суді", – резюмується в повідомленні.

Раніше ЦПК звернувся до в.о. генпрокурора із заявою про злочин Арахамії. Аналіз організації вказує на можливі ознаки одержання неправомірної вигоди, передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, повідомляла пресслужба ЦПК.

"Схема конвертів у фракції "Слуга народу" – це вже не чутки з кулуарів Ради, а організована група, діяльність якої описана в ухвалах ВАКС. Підозри отримали п'ятеро депутатів, зокрема заступник Арахамії. У його помічника провели обшук. А сам голова фракції навіть не фігурує в матеріалах, бо Руслан Кравченко так і не відкрив щодо нього справу. Тепер ця відповідальність лежить на Антонові Ковальському", – зазначала виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про підозру п'ятьом чинним народним депутатам. За версією слідства, вони входили до організованої групи, яка забезпечувала депутатам гроші за "потрібні" голосування. Серед підозрюваних є заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль.