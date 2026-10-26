Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

СБУ затримала в Одесі агента РФ, який встановлював GPS-трекери на бензовози для виявлення нафтобаз

2 хв читати
Додати як джерело

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії ракетно-дронових атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України, повідомляє пресслужба СБУ.

"За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з'ясувати координати нафтобаз на території регіону", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як з'ясувало розслідування, завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав "легкі" заробітки в Телеграм-каналах. Погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі. Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування: маршрутними автобусами або пішки.

Згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора. Для цього фігурант за інструкцією куратора з рф придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями рашиста та встановив на автоцистерни.

"Задокументовано, що фігурант причепив щонайменше 2 "маячки" з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз. У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні. Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів, демонтували шпигунські пристрої і затримали агента", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#росія #агент #затримання #сбу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили та подавили три ракети Х-59/69 і 112 зі 140 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони збили та подавили три ракети Х-59/69 і 112 зі 140 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти понеділка сили протиповітряної оборони збили та подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 зі 140 безпілотників різних типів, …

Читати
Зеленський повідомив про підготовку режиму тиші в районі Олешків для евакуації цивільних із 27 жовтня

Зеленський повідомив про підготовку режиму тиші в районі Олешків для евакуації цивільних із 27 жовтня

Американська сторона запропонувала почати режим тиші 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків, він має тривати кілька днів, щоб гуманітарні мі…

Читати
Зеленський: Метою тристоронньої зустрічі у листопаді має бути можливість енергетичного припинення вогню або у Чорному морі

Зеленський: Метою тристоронньої зустрічі у листопаді має бути можливість енергетичного припинення вогню або у Чорному морі

Місцем тристоронної зустрічі на технічному рівні у листопаді обговорюється Абу-Дабі, Близький Схід або Європа, метою цих перемовин має бути можливіст…

Читати