ГУР оприлюднило дані щодо іноземного технологічного обладнання, яке використовують російські виробники балістичних ракет

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions дані щодо трьох десятків одиниць технологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується підприємствами кооперації з виробництва балістичного озброєння РФ, повідомляє пресслужба ГУР.

"Російський ВПК зберігає значну залежність від іноземних технологій. Зокрема, попри усі зусилля, рф досі не здатна замінити промислове обладнання світових виробників локалізованими аналогами. Сьогодні ми публікуємо 30 одиниць технологічного обладнання китайського, німецького, тайванського, американського, турецького, швейцарського та італійського виробництва, які використовують російські заводи – виробники балістичних ракет та складових до них – висотомірів, аеродинамічних рулів, гіроскопів тощо. Характерним є зростання кількості китайських верстатів та обробних центрів, у тому числі п'ятиосьових", – наголошується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що у китайських верстатах використовуються європейські, японські та тайванські комплектуючі – системи ЧПУ, сервоприводи, високоточні шпинделі та підшипники, вимірювальні та поворотні системи, лінійні напрямні, засоби термостабілізації та контролю процесу обробки тощо.

До публікації, зокрема, увійшли 5-осьовий універсальний обробний центр GX-650 виробництва Hyper Machine Tool (КНР), який використовується Воткинським заводом – виробником балістичних ракет 9М723 "Искандер-М" та ракетної частини аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинжал"; токарні та фрезерні обробні центри Shtral (КНР), задіяні у виробничих процесах АТ "ПЕМЗ "Молот", який виготовляє блоки електронного обладнання для ракет "Искандер-М"; та вимірювальне обладнання німецького виробника Rohde & Schwarz, встановлене на УПКБ "Деталь", яке виготовляє висотоміри для "Цирконів".

В ГУР нагадали, що для позбавлення агресора спроможностей продовжувати війну необхідно, зокрема: посилити контроль за кінцевим споживачем та фактичним місцем використання продукції, зокрема запровадити виїзні перевірки уповноваженими представниками за задекларованою адресою встановлення обладнання, та поширити посилені процедури контролю на запасні частини, комплектуючі, технічні рідини, витратні матеріали, програмне забезпечення, оновлення та сервісне обслуговування, необхідні для експлуатації обладнання.

Також, зазначає ГУР, слід регулярно проводити аудит дистриб'юторів, дилерів та інших посередників, особливо тих, що здійснюють поставки до юрисдикцій підвищеного ризику, а також виявляти ознаки реекспорту або зміни кінцевого користувача, та розслідувати випадки виявлення продукції виробника у російському військово-промисловому комплексі, встановлювати ланцюги її постачання та вживати заходів для припинення подальших поставок через відповідних посередників;

Крім того, необхідно обмежити поставки ЧПУ, інструменту та інших комплектуючих китайським виробникам, які постачають своє обладнання підприємствам російського ВПК, йдеться у повідомленні.