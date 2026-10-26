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Верховний суд залишив без змін вирок харків'янці, засудженій за передачу даних про дислокацію українських військових

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Верховний суд залишив без змін вирок харків'янці, засудженій за передачу даних про дислокацію українських військових

Верховний суд не задовольнив скарги захисту та залишив без змін вирок 38-річній мешканці Харкова, засудженій до 15 років позбавлення волі за передачу розвідданих про місця дислокації українських військових.

"Скарги сторони захисту щодо зміни кваліфікації злочину та пом'якшення покарання залишились без задоволення... Постанова Верховного Суду набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року жінка почала спілкуватися з представником РФ через телеграм і отримала від нього завдання перевірити місцезнаходження українських військових за певними координатами у Харкові. Вона передала йому у вигляді текстових повідомлень дані про скупчення особового складу Сил оборони поблизу одного з готелів. Ці дані ЗС РФ могли використати для планування прицільних ударів по позиціях українських військовослужбовців.

На початку 2024 року правоохоронці затримали жінку та повідомили про підозру. На вирок вона очікувала під вартою.

У березні 2025 року суд визнав її винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу на вирок, у якій просила перекваліфікувати дії за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування ЗСУ) КК України та призначити покарання у межах санкції цієї статті, стверджуючи, що передана інформація була вигаданою.

Харківський апеляційний суд відмовив у її задоволенні, після чого захист звернувся до Верховного суду.

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#зрадниця #суд #вирок
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