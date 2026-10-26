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Події

Росіяни влучили по зерносховищах на Чернігівщині, дві людини постраждали

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Внаслідок російських ударів за минулу добу, 25 жовтня, постраждали двоє жителів Чернігівщини, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора ворог атакував "бандероллю" село на Прилуччині. Влучання по сільгосппідприємству, по ангару, де зберігалося 70 тонн зерна – пшениці і сої. 33-річний чоловік зазнав уламкового поранення", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Крім того, у селі Новгород-Сіверської громади ворог вдарив "герберою" по підприємству. Загорілося зерносховище. Там зберігали гарбузове насіння і пшеницю. Постраждала 54-річна жінка.

Вдень було зафіксоване влучання "молній" по селу Корюківської громади. У приміщенні школи пошкоджені вікна, стіни і стеля.

Також агресор вдарив по підприємству в селі Менської громади. Знищене обладнання і 700 тонн картоплі.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #чернігівщина #атака
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