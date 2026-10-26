Прем'єр-міністр Молдови прибув до України з робочим візитом

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом у Києві. Разом із ним прибуло троє міністрів, повідомляє NewsMaker з посиланням на уряд Молдови.

У програмі візиту – зустріч із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, президентом України Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Прем'єр-міністри обговорять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного та торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях обох країн. Після зустрічі вони виступлять із спільними заявами для преси. Разом глави урядів покладуть квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників України, вшанувавши пам'ять тих, хто втратив життя на війні", – повідомили в уряді Молдови.

Крім того, Тофан разом із українським прем'єром візьме участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічного співробітництва.

Прем'єр Молдови також зустрінеться з представниками бізнесу, з якими обговорить розвиток економічного партнерства та розширення торговельних зв'язків між двома країнами.

Тофана супроводжують міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, міністр оборони Анатолій Носатий та міністр енергетики Дорін Жунгієту.