Пенітенціарне капеланство планують запровадити в Україні

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) обговорила із керівництвом Міністерства юстиції України та Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) запровадження пілотного проєкту пенітенціарного капеланства.

"Під час зустрічі заступник міністра юстиції України Євген Пікалов наголосив на важливості розвитку дієвих інструментів ресоціалізації людей у місцях несвободи та повідомив про започаткування й апробацію корекційних програм для окремих категорій засуджених і осіб, узятих під варту, зокрема неповнолітніх та ветеранів війни. Запровадження професійного капеланства має стати важливим елементом цієї комплексної роботи", – йдеться в повідомленні Ради.

ВРЦіРО зазначили, що створення інституту пенітенціарного капеланства є багаторічним прагненням душпастирської спільноти.

Зокрема, учасники зустрічі обговорили зазначену пропозицію в контексті досвіду військового та медичного капеланства.

"Метою створення професійного пенітенціарного капеланства має надання ув'язненим громадянам духовної опіки на підставі Божого слова та сприяння для подальшого повернення у суспільство. Результатом зустрічі стала домовленість створити спільну робочу групу для підготовки пілотного проєкту", – йдеться в повідомленні.

Так, сторони погодили створення спільної робочої групи, яка визначить пілотні установи ДКВС і представників душпастирської спільноти, які офіційно отримають статус пенітенціарних капеланів та розпочнуть роботу в установах.