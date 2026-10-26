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Пенітенціарне капеланство планують запровадити в Україні

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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) обговорила із керівництвом Міністерства юстиції України та Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) запровадження пілотного проєкту пенітенціарного капеланства.

"Під час зустрічі заступник міністра юстиції України Євген Пікалов наголосив на важливості розвитку дієвих інструментів ресоціалізації людей у місцях несвободи та повідомив про започаткування й апробацію корекційних програм для окремих категорій засуджених і осіб, узятих під варту, зокрема неповнолітніх та ветеранів війни. Запровадження професійного капеланства має стати важливим елементом цієї комплексної роботи", – йдеться в повідомленні Ради.

ВРЦіРО зазначили, що створення інституту пенітенціарного капеланства є багаторічним прагненням душпастирської спільноти.

Зокрема, учасники зустрічі обговорили зазначену пропозицію в контексті досвіду військового та медичного капеланства.

"Метою створення професійного пенітенціарного капеланства має надання ув'язненим громадянам духовної опіки на підставі Божого слова та сприяння для подальшого повернення у суспільство. Результатом зустрічі стала домовленість створити спільну робочу групу для підготовки пілотного проєкту", – йдеться в повідомленні.

Так, сторони погодили створення спільної робочої групи, яка визначить пілотні установи ДКВС і представників душпастирської спільноти, які офіційно отримають статус пенітенціарних капеланів та розпочнуть роботу в установах.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#пропозиція #капелани #тюрми
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