На Харківщині внаслідок ударів РФ постраждали двоє людей, виникла низка пожеж – ДСНС

Унаслідок російських обстрілів населених пунктів Харківської області дістали поранення двоє мирних жителів, також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та декілька пожеж, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у понеділок зранку.

"На Лозівщині виникла пожежа господарської споруди у Лиманівці. У Краснопавлівці пошкоджено нежитлову будівлю, вікна багатоквартирного будинку та магазини. Травмовано двоє людей", – ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Крім того, у Харківському районі внаслідок ворожих атак горіли житловий будинок у с. Котляри, виробнича будівля у с-щі Вільшани та споруда в м. Дергачі. У Чугуївському районі зайнявся житловий будинок у с. Миколаївка, ще одна пожежа виникла в Холодногірському районі Харкова.