Сили оборони збили та подавили три ракети Х-59/69 і 112 зі 140 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти понеділка сили протиповітряної оборони збили та подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 зі 140 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 26 жовтня (з 18:00 25 жовтня) противник атакував 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської обл. та 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово – РФ, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на чотирьох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються декілька ворожих БпЛА.