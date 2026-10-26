Глава Єврокомісії привітала опозиційний "Студентський список" із перемогою на виборах у Сербії та заявила про підтримку її шляху до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала опозиційний рух "Студентський список" із перемогою на позачергових парламентських виборах у Сербії та заявила про готовність Брюсселя підтримувати демократичні реформи й євроінтеграційний курс Белграда.

"Сьогодні народ Сербії вийшов у рекордній кількості, щоб формувати майбутнє своєї країни. Вітаємо Студентський список із перемогою на парламентських виборах", – написала очільниця Єврокомісії в соціальній мережі X.

Вона наголосила, що Євросоюз готовий співпрацювати з новою парламентською більшістю задля зміцнення демократії в країні. "Ми готові підтримувати реформи у сфері верховенства права, свободи медіа, боротьби з корупцією та сильних демократичних інституцій, а також працювати разом, щоб просувати майбутнє Сербії в Європейському Союзі", – підкреслила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, лідер правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та кандидат на посаду прем'єр-міністра Александар Вучич визнав поразку своєї політсили на позачергових парламентських виборах у неділю, поступившись опозиційному студентському протестному руху. За оцінкою Вучича, "Студентський список" отримає від 135 до 140 мандатів у парламенті, тоді як правляча партія матиме 105 місць.

Позачергові вибори були призначені у вересні після майже двох років масових студентських протестів проти корупції та авторитаризму, що спалахнули після трагедії в місті Новий Сад у 2024 році, де внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі загинуло 16 людей.