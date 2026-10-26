На Чернігівщині внаслідок російських атак поранено двох людей, пошкоджено підприємства та зерносховище – МВС

Унаслідок російських обстрілів у Чернігівській області дістали поранення двоє мирних жителів, також зафіксовано пожежі на об'єктах підприємств та в зерносховищі, повідомило Міністерство внутрішніх справ України в понеділок.

"У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства – травмовано чоловіка. На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Крім того, за даними правоохоронців, у Корюківському районі внаслідок ворожих ударів виникла масштабна пожежа у складському приміщенні, а в Чернігівському районі горіла суха рослинність.