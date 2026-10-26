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Кількість поранених унаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя збільшилась до чотирьох осіб – ОВА

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Кількість поранених унаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя збільшилась до чотирьох осіб – ОВА
Фото: Запорізька ОДА

Кількість постраждалих унаслідок нічного російського удару по Запоріжжю збільшилася до чотирьох осіб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у понеділок.

"Кількість поранених унаслідок нічної ворожої атаки зросла до чотирьох людей. Поранені дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків – 40 та 61 рік", – написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого було пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі та комерційну будівлю, а на місці одного з влучань виникла пожежа. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих – 30-річну жінку та 61-річного чоловіка.

 

#запоріжжя #поранені #обстріл
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