Окупанти за добу втратили 1 990 осіб та 324 од. авто- і спецтехніки – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 990 окупантів, один танк, чотири бронемашини, 18 артсистем, 1 656 БпЛА, а також 324 од. авто- та спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook/

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.26 склали особового складу – близько 1 580 440 (+1 990) осіб, танків – 12 448 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 609 (+4) од., артилерійських систем – 51 632 (+18) од., РСЗВ – 2 239 (+2) од., засобів ППО – 1 726 (+1) од., літаків – 449 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 018 (+1) од., БпЛА оперативно-тактичного рівня – 582 458 (+1 656) од., крилатих ракет – 5 138 (+0) од., кораблів та катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 167 240 (+322) од., спеціальної техніки – 4 858 (+2) од.", – йдеться в повідомленні.