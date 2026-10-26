26 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 жовтня в Україні та світі відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек, День гарбуза, День інтерсекс-людей.

Православна церква вшановує пам'ять великомученика Димитрія Мироточця.

Національне свято Австрії.

День 1708 Російська агресія - Day 1708 Russian aggression

День інтерсекс-людей

Присвячений підвищенню обізнаності про інтерсекс-людей, боротьбі з дискримінацією та підтримці їхніх прав. Інтерсекс-люди мають відмінності у статевих характеристиках, які не відповідають типовим чоловічим або жіночим характеристикам. Цей день був заснований 2003 року групою інтерсекс-людей, активістами та друзями, які прагнули змінити негативний ставлення до інтерсекс-людей. Він став можливістю для інтерсекс-людей по всьому світу зібратися, підтримати один одного та просувати свої права.

День гарбуза

Щорічно 26 жовтня у США відзначається День гарбуза (Pumpkin Day). Але свято з кожним роком поширюється світом, бо прихильників цього смачного помаранчевого плоду багато і в інших країнах. Метою цього дня є поширення інформації про цілющі якості та цінність гарбуза для організму людини.

Міжнародний день шкільних бібліотек

Бібліотеки шкіл мають власне свято, яке відзначається щорічно в четвертий понеділок жовтня — Міжнародний день шкільних бібліотек.

Нині шкільні бібліотеки переживають непростий період реформування та вдосконалення разом із системою освіти в цілому. Перед ними стоїть завдання перетворитися не лише в справжні навчальні центри, а й в центри дозвілля, які максимально відповідають вимогам сучасності.

Робота бібліотек визначається Законом "Про освіту", Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, Законом "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Перше святкування Міжнародного дня шкільних бібліотек відбулося 25 жовтня 1999 року.

Найдавнішу історію в Україні має Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона була відкрита в 1608 році як бібліотека при школі Єзуїтського колегіуму. Відомо, що до її читачів належав майбутній гетьман Богдан Хмельницький.

Членами Міжнародної асоціації шкільних бібліотек є 60 країн.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Ігнація (Ігнатія, Ігнаци) Дашинського (1866-1936), польського публіциста, громадсько-політичного діяча, який відстоював ідею національно-територіальної автономії поневолених народів, зокрема українців;

150 років від дня народження Дмитра Мироновича Боровика (1876-1920), українського публiциста, редактора і видавця першої української газети на Далекому Сході "Українець на Зеленому Клині", громадсько-полiтичного дiяча, одного з фундаторів українського національного руху на Далекому Сході;

110 років від дня народження Франсуа Міттерана (1916-1996), французького державного та політичного діяча, президента Франції (1981-1995);

100 років від дня народження Петра Степановича Саранчука (1926-2008), українського військового діяча, вояка УПА, активного учасника національно-визвольного руху;

90 років від дня народження Уляни Петрівни Кот (1936), української співачки, майстрині художнього ткацтва, фольклористки;

80 років від дня народження Наталії Борисівни Кашкадамової (1946), української піаністки, музикознавиці, педагога.

Ще цього дня:

1636 - Засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі;

1810 - США анексували Західну Флориду;

1861 - Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він назвав телефоном;

1863 - У Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1863 - У Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1900 - У Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;

1905 - Швеція і Норвегія розривають союз;

1938 - Фірма DuPont розробляє новий синтетичний матеріал — нейлон;

1938 - Августин Волошин стає новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;

1944 - Війська США знищують японський флот в затоці Лійт на Філіппінах;

Церковне свято

День пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця

Також відомий як Димитрій Солунський, був військовим лідером та святим, який жив у 9-10 століттях. Він народився в Солуні (сучасний Салоніки, Греція) і був відомий своєю храбрістю та милосердністю. Димитрій був великомучеником, це означає, що він помер за віру. Одним з найвідоміших подвигів святого Димитрія є його зцілення сліпих і хворих, а також його звільнення полонених. Він також відомий як покровитель військових, і його зображення часто зустрічаються в армійських капеланствах.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Василь, Дмитро, Опанас.

З прикмет цього дня:

Тепла погода — віщує м’яку, коротку зиму та ранню весну. Мороз або перший сніг — до суворої та холодної зими. Йде дощ — чекайте на багато снігу взимку. Півні вранці часто кричать — передвістя дощу. Вікна запітніли — скоро потеплішає. У лісі ще багато грибів — зима буде пізньою. Молоді шишки на сосні — січень буде теплим. Сіренький туманний ранок — день буде ясним і теплим.

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