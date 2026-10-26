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Події

У Запоріжжі внаслідок ударів РФ пошкоджено будинки, відомо про двох поранених – ОВА

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Російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого дістали поранення двоє мирних жителів, пошкоджено цивільну забудову та виникла пожежа, повідомив. начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворог завдав ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа", – написав він у телеграм-каналі.

Також він уточнив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до двох осіб: "Поранено 30-річну жінку та 61-річного чоловіка. Їм надають необхідну допомогу".

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68646

#запоріжжя #поранені #обстріл
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