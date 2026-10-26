Конгресмен Левін звинуватив оточення Трампа у спробах заробити на бізнес-угодах із РФ під час тиску на Україну

Член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Майк Левін заявив, що оточення Дональда Трампа намагається отримати фінансову вигоду від бізнес-зв'язків із Росією в той час, як на Україну чиниться тиск із вимогою територіальних поступок Кремлю.

"Путін точно знає, що він робить. Поки Кушнер і Віткофф намагаються домовитися про припинення війни в Україні, Кремль водночас підкидає їм привабливі бізнес-можливості, просуваючи угоду, яка буде вигіднішою для Росії", – написав законодавець у соціальній мережі X у неділю.

За словами конгресмена, можливостями для укладення угод намагаються скористатися особи, пов'язані з родиною колишнього президента: "А люди, які можуть скористатися цими можливостями, якраз мають зв'язки з родиною Трампа. Навіть приятель Дональда Трампа-молодшого з часів навчання в коледжі намагається вхопити свою частку, переслідуючи бізнес-угоду з однією з найбільших енергетичних компаній Росії".

Левін підкреслив, що це відбувається паралельно зі спробами схилити Київ до капітуляції. "Усе це відбувається, коли Трамп тисне на Україну, щоб вона віддала території, які Путін захопив силою. Путін хоче повернути Росію до західної економіки, а люди, близькі до Трампа, уже прикидають, як на цьому заробити", – наголосив представник Конгресу.

"На певному етапі ви мусите запитати: чому Путін продовжує отримувати від Трампа все більше того, що він хоче, тоді як люди з оточення Трампа постійно знаходять нові способи заробити на тісніших зв'язках із Росією?" – підсумував Левін.

Джерело: https://x.com/RepMikeLevin/status/2114406628862923007?s=20