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Лула переміг Флавіу Болсонару в другому турі та вчетверте обраний президентом Бразилії – ЗМІ

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Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув перемогу в другому турі президентських виборів над кандидатом від правих сил, сенатором Флавіу Болсонару, забезпечивши собі історичний четвертий термін на чолі держави, повідомляє газета The Guardian.

За результатами підрахунку майже 99% бюлетенів, 80-річний Лула заручився підтримкою 51,75% виборців (відрив склав близько 4,3 млн голосів), тоді як його 45-річний суперник отримав 48,25%.

Перемога чинного лідера в другому турі стала прецедентом у новітній політичній історії країни: у першому турі на початку жовтня Лула поступився синові експрезидента Жаїра Болсонару з різницею у 2,2 млн голосів. Проте з кінця 1980-х років жодному бразильському кандидатові не вдавалося переламати результат після програшу в першому раунді.

Ключовим фактором камбеку аналітики називають підвищення явки виборців у ключових регіонах: показник утримання від голосування знизився з рекордних 21,08% у першому турі до 19,21% у фінальному.

Лула да Сілва керував Бразилією два президентські терміни у 2003-2010 роках, а згодом повернувся до влади за підсумками виборів 2022 року, перемігши тодішнього главу держави Жаїра Болсонару.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/oct/25/brazil-election-runoff-live-updates-flavio-bolsonaro-lula#top-of-blog

#лула #вибори #бразилія
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