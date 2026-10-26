Депутат парламенту Норвегії в обхід митних заборон доправив дрони для ЗСУ – ЗМІ

Член норвезького парламенту від Консервативної партії Петер Фрьоліх визнав, що разом зі своєю благодійною організацією "Вільна Україна" всупереч чинному на той час законодавству доправив партію безпілотників із тепловізорами до України, повідомляє норвезьке агентство NTB.

Партія дронів із тепловізійними камерами спочатку була заблокована норвезькою митницею, оскільки їхній вивіз без спеціальних дозволів кваліфікувався як незаконний згідно з нормами законодавства 1950-х років.

Після зупинки вантажу парламентар безпосередньо звернувся до уряду Норвегії, наголосивши, що ситуація критична і будь-які затримки коштуватимуть життів українським військовослужбовцям на передовій.

Невдовзі організація "Вільна Україна" знайшла спосіб фактично доправити безпілотники на територію України. Вже наступного дня після звернення депутата норвезький уряд запевнив у прискоренні врегулювання бюрократичних перешкод, після чого експортні правила було офіційно змінено – наразі громадяни та волонтери Норвегії мають право законно передавати цивільні БпЛА Україні.

Петер Фрьоліх підкреслив, що не шкодує про порушення закону заради своєчасної підтримки Сил оборони України.

Джерело: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OgJQAl/norsk-politiker-smugglade-dronare-till-ukraina