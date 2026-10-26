ЗСУ зірвали плани РФ щодо оточення на Донбасі та звільнили майже 280 кв. км під Лиманом – ISW

Сили оборони України рішуче розгромили основний російський наступ, спрямований на повне захоплення Донецької області у 2026 році, та утримували ініціативу в ключових секторах лінії фронту протягом більшої частини року, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, українські підрозділи завдали операційної поразки північному угрупованню військ РФ на Лиманському напрямку, тим самим зірвавши задум російського командування провести широке оточення українського укріпленого району.

"Операція "Вівальді" призвела до звільнення близько 277 квадратних кілометрів території та 16 населених пунктів на північ і північний схід від Лимана", – зазначається у звіті ISW з посиланням на оприлюднені дані командування 3-го армійського корпусу ЗСУ під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького.

В інституті констатують, що операція складалася з чотирьох фаз, перші підсумки яких українське командування почало оголошувати у вересні 2026 року, хоча фактичні наступальні дії розпочалися орієнтовно в березні поточного року.

Джерело: https://x.com/TheStudyofWar/status/2114439340092760233?s=20