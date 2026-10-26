Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ЗСУ зірвали плани РФ щодо оточення на Донбасі та звільнили майже 280 кв. км під Лиманом – ISW

1 хв читати
Додати як джерело

Сили оборони України рішуче розгромили основний російський наступ, спрямований на повне захоплення Донецької області у 2026 році, та утримували ініціативу в ключових секторах лінії фронту протягом більшої частини року, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, українські підрозділи завдали операційної поразки північному угрупованню військ РФ на Лиманському напрямку, тим самим зірвавши задум російського командування провести широке оточення українського укріпленого району.

"Операція "Вівальді" призвела до звільнення близько 277 квадратних кілометрів території та 16 населених пунктів на північ і північний схід від Лимана", – зазначається у звіті ISW з посиланням на оприлюднені дані командування 3-го армійського корпусу ЗСУ під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького.

В інституті констатують, що операція складалася з чотирьох фаз, перші підсумки яких українське командування почало оголошувати у вересні 2026 року, хоча фактичні наступальні дії розпочалися орієнтовно в березні поточного року.

Джерело: https://x.com/TheStudyofWar/status/2114439340092760233?s=20

#донеччина #фронт #isw
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про підготовку режиму тиші в районі Олешків для евакуації цивільних із 27 жовтня

Зеленський повідомив про підготовку режиму тиші в районі Олешків для евакуації цивільних із 27 жовтня

Американська сторона запропонувала почати режим тиші 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків, він має тривати кілька днів, щоб гуманітарні мі…

Читати
Зеленський: Метою тристоронньої зустрічі у листопаді має бути можливість енергетичного припинення вогню або у Чорному морі

Зеленський: Метою тристоронньої зустрічі у листопаді має бути можливість енергетичного припинення вогню або у Чорному морі

Місцем тристоронної зустрічі на технічному рівні у листопаді обговорюється Абу-Дабі, Близький Схід або Європа, метою цих перемовин має бути можливіст…

Читати
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключень світла та обмеження для промисловості – Укренерго

В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключень світла та обмеження для промисловості – Укренерго

У частині регіонів України в понеділок, 26 жовтня, через наслідки масованих російських атак на енергосистему вимушено запроваджуватимуть заходи обмеж…

Читати