Вучич визнав поразку правлячої партії на парламентських виборах у Сербії на користь студентського руху – ЗМІ

Лідер правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та кандидат на посаду прем'єр-міністра Александар Вучич визнав поразку своєї політсили на позачергових парламентських виборах у неділю, поступившись опозиційному студентському протестному руху, повідомляє агентство Reuters.

"У нас ще немає остаточних результатів, але на основі вибірки... зрозуміло, що ми програли ці вибори. Студентський список переміг: вони матимуть від 135 до 140 місць, а ми – 105, більше ніхто до парламенту не пройшов", – заявив Вучич журналістам.

Позачергові вибори були призначені Вучичем у вересні після майже двох років безперервних студентських протестів проти корупції та посилення авторитаризму влади. Демонстрації спалахнули після трагедії у місті Новий Сад у 2024 році, де внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі загинуло 16 людей.

Студентський рух здобув широку суспільну підтримку та став найбільшим політичним викликом для Вучича від моменту його приходу до влади на посаду прем'єр-міністра у 2014 році та подальшого обрання президентом у 2017 році.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/serbias-vucic-concedes-defeat-student-led-movement-parliamentary-election-2026-10-25/