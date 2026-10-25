Одна людина загинула, ще 6 постраждали внаслідок пожежі у житловій 6-поверхівці в Харкові

У неділю ввечері сталася пожежа в житловій 6-поверхівці в Індустріальному районі Харкова.

"На пожежі одна людина загинула, ще 5 постраждали, також вогнеборці врятували вісім мешканців", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів горіли квартири на 5-му поверсі будинку. Вогонь охопив 20 кв. м. Через сильне задимлення пожежним довелося рятувати людей із задимленого під'їзду.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

До гасіння вогню були залучені 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/26780