Росія не піде на серйозні переговори, доки розраховує домогтися капітуляції України через зовнішній тиск – Сибіга

Російська Федерація не піде на реальні та серйозні переговори про мир доти, доки плекатиме надії досягти цілей своєї агресії шляхом зовнішнього примусу України до капітуляції, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соціальній мережі X.

"Поки Росія вірить, що може досягти цілей свого вторгнення – цілей, які вона не може досягти на полі бою, – змусивши когось тиснути на Україну, щоб та капітулювала, вона не сяде за серйозні переговори", – наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

У зв'язку з цим міністр підкреслив, що збереження міжнародної єдності та послідовне посилення тиску на державу-агресора залишається критично важливим для встановлення справедливого миру.

Так Сибіга прокоментував публікацію із заявою помічника президента РФ Юрія Ушакова, який визнав, що в Москві очікували тиску адміністрації США на Київ із метою територіальних поступок після саміту на Алясці, проте ці розрахунки Кремля не справдилися.