Зеленський повідомив про підготовку режиму тиші в районі Олешків для евакуації цивільних із 27 жовтня

Американська сторона запропонувала почати режим тиші 27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешків, він має тривати кілька днів, щоб гуманітарні місії могли дістатися до міста, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американська сторона запропонувала з 27 (жовтня – ІФ-У). Тому що це не може бути один день, це буде кілька днів. Тому що туди повинні приїхати гуманітарні місії", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур, яке було опубліковано у неділю ввечері.

За його словами, також Росія має розмінувати дороги, оскільки, як зазначив Зеленський, люди, які намагалися виїхати з Олешків, підривалися на мінах. До гуманітарної місії, за словами президента, мають долучитися представники України, США та Росії.

"Ми повинні це побачити і попрацювати над всім цим. І там, я думаю, принаймні, омбудсмен від мене отримав відповідне завдання. І зі Службою безпеки, і з військовими", – сказав президент.

У п'ятницю Білий Дім повідомив, що Меланія Трамп домоглася укладення перемир'я між РФ та Україною, яке поширюється на місто Олешки, "щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор". Локальне перемир'я набере чинності 29 жовтня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив домовленість про гуманітарну місію в окупованому РФ місті Олешки Херсонської області, про яку раніше повідомила перша леді США Меланія Трамп, та уточнив, що вона передбачає режим тиші, доставку гуманітарної допомоги та вільний вихід цивільних осіб з міста.

"В рамках нашої угоди: перше – буде забезпечено режим тиші, друге – буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, третє – буде забезпечено вільне пересування цивільного населення з Олешек", – сказав Лубінець у відеозверненні у п'ятницю.

Він попросив "з розумінням віднестись до розповсюдження публічної інформації щодо проведення цієї гуманітарної місії" і назвав її реалізацію дуже складною.

"Операція буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації. Тому я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції. І станом на сьогодні українська сторона зробила і робить все, щоб врятувати громадян, які знаходяться в Олешках", – наголосив омбудсмен.