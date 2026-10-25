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Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС і НАТО в Брюсселі наступного тижня

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Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС і НАТО в Брюсселі наступного тижня
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

На вівторок-середу наступного тижня у Брюсселі планується зустріч на рівні президента України, американської сторони, ЄС і генерального секретаря НАТО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми мали бриф від американців, і зараз вони хочуть вже не бриф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і участь. І хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі. Американці, Україна, ЄС на рівні президента і НАТО на рівні Генсека НАТО. І я не знаю, чи буде ще хтось в цій зв'язці в Брюсселі, тому що там штаб-квартира НАТО і Європейського Союзу. І таку зустріч ми плануємо вже вівторок-середа", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур, яке було опубліковано у неділю ввечері.

 

Автор

Кореспондент · Офіс президента
#брюссель #зустріч #зеленський
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