Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС і НАТО в Брюсселі наступного тижня

На вівторок-середу наступного тижня у Брюсселі планується зустріч на рівні президента України, американської сторони, ЄС і генерального секретаря НАТО, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми мали бриф від американців, і зараз вони хочуть вже не бриф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і участь. І хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі. Американці, Україна, ЄС на рівні президента і НАТО на рівні Генсека НАТО. І я не знаю, чи буде ще хтось в цій зв'язці в Брюсселі, тому що там штаб-квартира НАТО і Європейського Союзу. І таку зустріч ми плануємо вже вівторок-середа", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур, яке було опубліковано у неділю ввечері.