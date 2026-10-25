Зеленський: Я би не хотів, щоб перед зустріччю лідерів США, України та РФ з Росії зняли всі санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хотів би зняття всіх санкцій із Росії перед можливою зустріччю лідерів України, США та РФ, оскільки передчасне скасування обмежень позбавить партнерів важелів впливу на Росію.

"Я хотів би сказати американцям, що я би не хотів, щоб на зустрічі трьох лідерів, коли це відбудеться, без сумніву це повинно бути, щоб ми підійшли до цієї зустрічі, знявши всі санкції з Російської Федерації. Це важливий момент. Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати", – сказав Зеленський в інтерв'ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур, яке було опубліковано у неділю ввечері.

Він додав, що зняття санкцій із Росії має бути пов'язане із завершенням війни, дипломатичним врегулюванням, відновленням України та наданням їй гарантій безпеки.

За його словами, Росія може домогтися скасування санкцій заради участі у тристоронньому діалозі, тоді як подальший розвиток подій залишатиметься невизначеним.

"Залишившись без санкцій і в діалозі в тристоронньому форматі, ви можете залишитись в момент, коли нічого не зрозуміло, що буде далі, а санкції вже зняті. А у кого вистачить сил, які були у нас на початку війни, щоб накласти всі санкції заново, щоб об'єднати так людей, щоб було 20 плюс пакетів по всьому світу. І тому я до цього ставлюсь дуже обережно", – пояснив Зеленський.

Глава держави зазначив, що американська сторона чує його аргументи та розуміє позицію України.